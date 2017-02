OL : Le Graët dément une folle rumeur sur Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération Française de Football à 75 ans, Noël Le Graët s’est entouré d’un bras droit lui aussi très expérimenté pour cette campagne.

Il s’agit de Jean-Michel Aulas, qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté à la Ligue, et envisage de se tourner vers la FFF. Dans un entretien à L’Equipe, l’actuel président de la FFF a tout de même été obligé de répondre à une rumeur de campagne qui faisait évidemment beaucoup tousser. En effet, s’il venait à être réélu, Le Graët aurait souhaité confier plusieurs fonctions majeures à Jean-Michel Aulas, y compris celui de chef de l’arbitrage. Pas la peine de faire un dessin sur la teneur des premières réactions à ce sujet, et l’ancien maire de Guingamp a donc tenu à rectifier rapidement le tir.

« Ce sont les mauvaises langues. Je suis très vieux, mais il y a des choses que je ne fais pas. Jean-Michel est un ami, mais le mettre responsable de l'arbitrage, là il faudrait vraiment dire : "Noël, il est temps qu'il parte." Aulas a bien réussi avec la formation à Lyon. On veut avoir une DTN très solide à la FFF, mais aussi qu'elle soit en rapport avec le foot professionnel. Certains craignent qu'Aulas fasse tout. Il gérera Clairefontaine et la DTN », a tout de même expliqué Le Graët, qui a visiblement déjà tout prévu pour son nouveau bras droit.