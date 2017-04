OL : Le flop Rybus y croit encore à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, Maciej Rybus avait aligné les titularisations en début de saison avant de finir par disparaître des radars, le défenseur international polonais enchaînant pépins physiques et prestations très mitigées. Mais, lui qui n'avait pas débuté avec l'OL depuis la défaite à Marseille en Coupe de France, c'était le 31 janvier, se faisait une joie d'être dans le onze de départ dimanche à Bastia. Et même s'il n'a joué que 45 minutes à Furiani, on sait pourquoi, Rybus se réjouit d'avoir montré deux ou trois choses. Dans la presse polonaise, le défenseur de 27 ans ne traîne pas les pieds et affirme être bien à Lyon.

Evoquant sur Sport.pl le match à Bastia et sa situation personnelle, Maciej Rybus avoue qu’il se souviendra longtemps de ce dimanche de Pâques à Furiani. « Je n’avais jamais connu de telles émotions. D’abord le match contre Besiktas, et après la Corse, c’est fou. Je savais que cela allait être chaud, car Mariusz Piekarski, qui a joué à Bastia un an m’avait prévenu, mais je ne pensais pas que cela pouvait être aussi grossier. Je me sentais bien. Avant le match, j’avais un peu peur car je ne savais pas trop comment j’étais physiquement. C’était vraiment un test pour moi. J’ai vu que j’étais fort, rapide. Je me suis amélioré au fil des minutes. J’ai l’habitude d’être meilleur en deuxième mi-temps, mais malheureusement, je n’ai pas eu la chance de pouvoir le prouver. Mais je dois dire qu’après le match, Grégory Coupet, le coach des gardiens de la réserve, qui était avec nous à Bastia, m’a félicité. Alors, ce n’était sans doute pas si mal après une si longue absence. Si c’est un tournant pour moi l’OL ? C’est une satisfaction personnelle déjà. J’espère que les choses seront différentes », a confié Maciej Rybus, qui ne veut pas en dire trop à quelques semaines de la fin de saison.