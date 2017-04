OL : Le flop de Lyon, Puydebois n'est même plus surpris

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais menait 1 à 0 à Rennes avec en plus l'avantage d'évoluer à onze contre dix, mais il semblait presque évident que les Bretons allaient finir par égaliser, l'OL ayant déjà connu ce genre de scénario dans le passé. Et cela n'a pas manqué. Faisant le bilan de cette rencontre, Nicolas Puydebois semble totalement dépité, l'ancien gardien de but lyonnais s'attendant presque à cette fin décevante. Et pour lui, l'Olympique Lyonnais n'a aucune excuse.

« Vu le scénario de ce match, il est incompréhensible de ne pas repartir avec les trois points. En évoluant plus de 85 minutes à 11 contre 10 et face à une formation rendue inoffensive par cette exclusion, ce résultat nul est vraiment un mauvais résultat (…) C’est un mal mental de l’OL. Ce n’est pas la première fois que les Gones connaissent des difficultés en supériorité numérique. Il aurait sans doute mieux fallu que Bensebaini ne touche pas ce ballon de la main et que Darder ouvre le score. Je pense qu’avec un avantage au score précoce et à 11 contre 11, l’OL aurait été meilleur. L’OL nous a tellement habitué à perdre des points bêtement cette saison que l’on n’est qu’à moitié surpris d’un tel résultat. Cela est d’autant plus dommageable que l’équipe a le potentiel de faire beaucoup mieux, ce qu’elle ne montre que par intermittence. Tout au long de la saison, l’OL aura soufflé le chaud et le froid », explique, sur Olympique-et-Lyonnais.com, un Nicolas Puydebois forcément déçu par le spectacle offert dimanche par l’OL en Bretagne et par ce résultat qui marque la fin des maigres illusions de Lyon de rattraper Nice.