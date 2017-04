OL : Le Docteur Aulas donne son verdict pour Tolisso et Lacazette

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

A trois jours de son match aller en demi-finale de l'Europa League à Amsterdam, l'Olympique Lyonnais a les yeux tournés vers son infirmerie où Corentin Tolisso est venu rejoindre vendredi soir Alexandre Lacazette. Si concernant le meilleur buteur français de Ligue 1, une présence à l'Amsterdam ArenA semble plus que douteuse, l'incertitude est de mise pour le milieu de terrain international.

En marge de la qualification des filles de l'OL pour la finale de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a donné les informations les plus fraîches sur la santé de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. « Je suis passé samedi matin au camp d'entraînement pour voir un Corentin Tolisso en difficulté. Il a pris un gros choc peut-être moins grave que ce que nous avons pu craindre sur le terrain surtout quand on a vu le tacle qu'il a subi. Il y a une chance sur deux que Tolisso soit dans le groupe mercredi. On verra s’il peut jouer, au fil des heures, d’ici le match de mercredi. La cheville a beaucoup enflé. Il n'y a pas de cassure, ni de torsion, c'est juste enflé. Il va falloir voir au jour le jour pour évaluer l'évolution, a précisé Jean-Michel Aulas, avant de se faire encore plus prudent concernant Alexandre Lacazette. Sa reprise s'effectue progressivement. Nous avions imaginé qu'il puisse être prêt pour le match retour. Pour le moment, nous sommes dans les temps. Cela progresse plutôt pas mal. »