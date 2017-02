OL : Le derby, la dernière carte de Lyon avoue Gonalons

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Trou d’air à Caen, défaite à domicile face à Lille, revers en Coupe de France contre l’OM, la situation devient tendue à Lyon, qui n’a vraiment plus de joker. Avec déjà 13 défaites cette saison en 31 matchs officiels, le bilan est très limite, et pourrait devenir difficile à digérer pour les supporters en cas de mauvais résultat à Saint-Etienne, ce dimanche. Capitaine emblématique, Maxime Gonalons en est parfaitement conscient, lui qui reconnaît que seul un succès dans le Chaudron peut sauver la saison et permettre à son équipe de repartir vers des objectifs qui s’éloignent.

« Tout ce qui s’est passé ici, c’est derrière nous. On est focalisé sur le derby qui sera très important. Il peut même être un tournant dans notre saison. On sait qu’on a pris beaucoup de retard et ce match est très particulier. Il y a une rivalité entre les deux équipes et c’est normal. Le plus important, c’est de le gagner quoi qu’il se passe dans une saison. Les supporters voient bien qu’on ne lâche pas même si parfois on doit faire mieux. Croyez-moi, on est conscient qu’on a subi beaucoup trop d’échecs. Et lorsqu’ils se produisent, on est les premiers à ne pas être satisfait. Quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver des solutions et on va se remettre au boulot. Maintenant, il ne faut plus penser qu’à dimanche », a prévenu dans Le Progrès un Maxime Gonalons qui fait clairement partie des joueurs critiqués pour leur rendement insatisfaisant ces dernières semaines.