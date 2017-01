OL : Le départ de Ghezzal à la CAN fait un heureux à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Double buteur contre Montpellier (5-0 pour Lyon) dimanche, pour les 32es de finale de Coupe de France, Maxwel Cornet espère se relancer.

Seulement titularisé à neuf reprises en Ligue 1, l’attaquant franco-ivoirien a perdu sa place de titulaire acquise la saison dernière. En cause, des prestations assez ternes et une concurrence de plus en plus rude avec Mathieu Valbuena et Rachid Ghezzal. Justement, l’international algérien sera absent pendant plusieurs semaines en raison de la CAN 2017. Ce mois de janvier pourrait donc profiter à Cornet, conscient qu’il devra en faire plus lors de la phase retour.

« J’essaie de répondre présent quand le coach fait appel à moi, a confié l’ancien Messin. J’ai retrouvé le chemin des filets contre Montpellier. Mais le plus important ça reste l’équipe. Je n’écoute pas les "on dit". Je me concentre tous les jours à l’entraînement pour répondre aux attentes du staff. Je n’ai pas été aussi décisif que je l’attendais en première partie de saison mais j’espère maintenant que ça va repartir. »

Des stats insuffisantes

« Il faut surmonter ces périodes, en continuant à travailler, a poursuivi Cornet. L’équipe en a besoin. Pour un attaquant, les stats sont importantes. Je veux démontrer chaque week-end que l’entraîneur peut compter sur moi. Rachid est parti à la CAN, je dois répondre présent en étant décisif. » Car pour le moment, ses deux petits buts en L1 ne sont pas suffisants.