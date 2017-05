OL : Le coup d’Aulas pour garder Lacazette a échoué

Dans : OL, Mercato.

Prêt à faire des folies pour conserver Alexandre Lacazette selon ses propres mots, Jean-Michel Aulas a en effet tenté une opération de grande ampleur pour faire changer d’avis son buteur.

Ce jeudi, L’Equipe raconte que l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais s’est vu proposer cette saison un nouveau contrat en or massif. Le club rhodanien proposait à Lacazette le plus gros salaire du club, qui revient toujours à Mathieu Valbuena à l’heure actuelle, assorti d’une prolongation. En contrepartie, l’international français acceptait d’apposer à son nouveau contrat une clause libératoire à hauteur de 70 ME. Aulas espérait, par cette entente, conserver encore un peu plus longtemps son numéro 9, la somme étant jugée suffisamment copieuse pour faire reculer de nombreux prétendants.

Mais comme l’explique le quotidien sportif, Lacazette n’a pas donné suite à cette offre, expliquant qu’il se concentrait sur le sportif et étudierait tout ce qui entoure son avenir à la fin de la saison. Même si la possibilité de voir l’OL faire « une folie » avec une offre de prolongation encore plus copieuse existe, il semble tout de même clair que le joueur formé à l’OL regardera surtout ce qu’on lui proposera hors de nos frontières, à l’heure où l’Atlético Madrid, Dortmund, Manchester United ou Arsenal l’ont ciblé de manière plus ou moins précise.