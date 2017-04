OL : Le conseiller d'Anthony Lopes calme les accusations

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

S'il n'était pas sur le terrain de Furiani au moment des premiers incidents, Anthony Lopes a été le déclencheur de ceux qui ont finalement poussé les autorités à annuler le match Bastia-OL à la pause. En rentrant vers les vestiaires, le gardien de but lyonnais a été interpellé par le directeur de la sécurité du club corse, provoquant une vive réaction, le chaos revenant en quelques secondes.

« Quand le premier incident éclate, il est au vestiaire. Le gardien titulaire rentre toujours avant au vestiaire, a tenu à rappeler, dans Le Parisien, Xavier Bernai, qui dédouane totalement Anthony Lopes dans cette histoire. Anthony s’est beaucoup calmé depuis ce qui est arrivé à Marseille. Il est père de famille, ce n’est pas un malade mental. » Le conseiller du portier de l’OL fait référence au coup de crayon vengeur que Lopes avait fait sur le nom de Saint-Etienne imprimé sur son maillot dans le cadre de la Coupe de France au Vélodrome. Cette polémique, et la sanction qui avait suivi, ont poussé le gardien de but portugais à réfléchir sur tout cela. « On a eu beaucoup de discussions sur ce qu’il a fait à Marseille. Sa marge de progression est aussi là-dessus. Il se canalise de mieux en mieux. C’est la saison qui va lui servir le plus en terme d’expérience et de maturité », a confié Xavier Bernai.