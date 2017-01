OL : Le coach légendaire de l'ASSE vote Genesio meilleur coach 2016 !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Entraîneur légendaire de l'AS Saint-Etienne, et lui même élu meilleur entraîneur français en 1973 et 1976, Robert Herbin a fait un choix étonnant au moment de glisser son bulletin de vote pour le titre de meilleur coach tricolore 2016. En effet, outre le fait que le Sphinx n'a pas placé Zidane Zidane dans son top 5, ce qui peut surprendre mais s'expliquer par le fait de vouloir désigner un entraîneur français travaillant en France, c'est surtout le technicien numéro 1 qui va surprendre. Car pour Robert Herbin, le meilleur coach français 2016 est...Bruno Genesio, l'entraîneur en charge depuis un an de l'Olympique Lyonnais.

Et si ce vote va faire sourire du côté de la capitale des Gaules, cela sera probablement moins le cas du côté de l'ASSE, d'autant que derrière Bruno Genesio le Sphinx a voté pour Christopher Galtier, technicien des Verts depuis plusieurs saisons. A noter que Robert Herbin est le seul ancien lauréat de ce prix du meilleur entraîneur français décerné par France-Football à avoir mis Bruno Genesio sur le le podium, des techniciens passés par l'OL (Tigana, Perrin et Puel) n'ayant pas cité l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais.