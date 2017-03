OL : Le clan Mateta révèle un malentendu avec le public

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en septembre dernier, Jean-Philippe Mateta (19 ans) ne compte qu’une seule apparition en Ligue 1 cette saison.

Et pour cause, l’ancien attaquant de Châteauroux est régulièrement aligné en équipe réserve. Plutôt étonnant pour un joueur à 5 M€, qui avait débarqué avec l’étiquette de doublure d’Alexandre Lacazette. Enfin, ce n’est pas la version de son agent Pascal Elbaz, satisfait de la progression de son client, et qui assure que ce dernier suit un parcours tout à fait normal.

« Malgré le faible temps de jeu qu’il a eu avec l’équipe première, c’est un joueur qui a beaucoup progressé. (…) Il ne faut pas oublier qu’il n’avait qu’un an de formation à Châteauroux avant de venir à l’OL, a souligné le représentant interrogé par Foot Mercato. C’est un joueur qui n’est pas encore "fini", même si je pense qu’il jouerait dans d’autres clubs de Ligue 1 car il a vraiment des qualités de buteur. Il n’a pas encore pu montrer qu’il pouvait marquer des buts et qu’il était tout de même plus prêt que ça. Il y a eu un décalage entre les attentes du grand public, à savoir une vraie doublure à Lacazette, et la programmation faite pour le joueur. »

Mateta est patient

« C’est un projet sur le long terme, et le président Aulas fait des investissements réfléchis. S’il décide de prendre Mateta pour 5 M€, c’est qu’il sait que le potentiel est très important. Si ça doit prendre un an ou deux avant qu’il explose, ce n’est pas un problème, a-t-il indiqué. Quand ils ont commencé, Lacazette, Fekir, ou Ghezzal n’étaient pas tout le temps titulaires alors qu’ils étaient connus du centre de formation. (...) Ça avance bien, il faut juste encore un petit peu de temps pour le voir à l’OL et, pourquoi pas, d’ici la fin de saison que ce soit pour un match entier ou une demi-heure de jeu. » Compte tenu de la rude concurrence en attaque, Mateta a raison de se montrer patient.