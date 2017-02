OL : Le clan Lacazette envoie un signal

Dans : OL, Ligue 1.

Un peu moins de deux semaines après les sifflets qui étaient tombés des tribunes du Parc OL à sa sortie du terrain, Alexandre Lacazette, très marqué sur le coup, va retrouver son stade et ses supporters. Depuis, le buteur de l'Olympique Lyonnais a frappé contre Guingamp et à Alkmaar, et le temps a fait son oeuvre. Alexandre Lacazette a rapidement été soutenu par la totalité du club, et quelques explications venues des supporters ont atténué très nettement les choses.

Ce dimanche, dans L'Equipe, des proches d'Alexandre Lacazette affirment que la page est tournée. « Il est passé à autre chose. Il a été très soutenu au sein du club, a confié, dans le quotidien sportif, un membre de l’entourage de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, précisant que l’attitude sympathique des fans présents jeudi aux Pays-Bas avait également fait plaisir à Alexandre Lacazette. Ça lui a fait chaud au coeur. » La page est donc tournée, et ce dimanche, face à Dijon, le buteur lyonnais aura l'occasion de le prouver sur le terrain...et les supporters dans les tribunes.