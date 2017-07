OL : Le clan Ghezzal trop gourmand financièrement pour l'Italie ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Cette semaine, des rumeurs contradictoires ont circulé concernant l'avenir de Rachid Ghezzal. Pour certains, l'international algérien allait rapidement s'engager en Italie avec l'AS Rome, tandis que pour d'autres Ghezzal pourrait contre toute attente signer un nouveau contrat avec l'Olympique Lyonnais, quelques semaines seulement après avoir refusé une dernière offre de prolongation transmise par Jean-Michel Aulas.

Mais, il se confirme ce samedi que du côté de l'AS Rome, qui était très tentée par Rachid Ghezzal, cet intérêt se soit heurté aux exigences financières des représentants de l'ancien joueur lyonnais. Spécialiste du marché italien, Alfredo Pedulla affirme que les commissions demandées par le clan Ghezzal pour boucler la venue du joueur, libre de tout contrat, étaient beaucoup très élevées. Et face à cela les dirigeants romains ont préféré abandonner cette piste, ne souhaitant pas tomber dans des négociations infinies pour un joueur qui était convoité, mais pas non plus au point de faire n'importe quoi. L'avenir dira si le train de la Roma passera une deuxième fois...