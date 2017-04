OL : Le clan Ghezzal joue finement pour éviter un clash final

Dans : OL, Ligue 1.

Sauf grosse surprise, Rachid Ghezzal ne prolongera pas son contrat à l'Olympique Lyonnais et cette décision qui semble avoir été prise il y a quelques mois a mis l'international algérien en position délicate avec les supporters de l'OL. Alors, pour probablement calmer le jeu, le frère de Rachid Ghezzal, qui défend aussi ses intérêts, a fait savoir que finalement la porte n'était pas close pour une extension de contrat de ce dernier avec son club formateur.

« On a eu beaucoup de rencontres avec pas mal de clubs européens, mais rien n’est encore fait (…) Quand je vais rentrer à Lyon, je vais voir le président Jean-Michel Aulas pour discuter de nouveau sur la situation de Rachid. Les discussions ne sont pas rompues avec l’OL. On n’a pas fermé la porte au club. Vous savez très bien que Rachid a grandi à Lyon, et a été formé à l’OL. C’est aussi un très grand club. On verra ce que ça donnera lors des prochains jours. C’est clair que ce n’est pas une situation facile pour Rachid. Quand on est de la ville de Lyon, qu’on a fait toutes ses classes à l’OL et qu’après tu joues pour l’équipe première du club, c’est normal que cette situation te préoccupe un peu. Vu qu’il n’a pas prolongé son contrat, les supporters lyonnais l’ont pris en grippe, mais bon, cela fait partie du football. Ce qui est sûr, c’est qu’il le vit bien et il continuera à répondre présent lorsque le coach fera appel à lui », a prévenu, sur une radio algérienne, Abdelkader Ghezzal, qui admet tout de même que la Serie A serait un bon point de chute pour son frère . Alors manoeuvre de communication pour que la fin de saison soit plus calme pour Rachid Ghezzal ou bien possible fin heureuse dans ce dossier d'une prolongation, on devrait vite le savoir.