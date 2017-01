OL : Le clan Gaspar accuse un dirigeant lyonnais !

Dans : OL, Mercato.

Le feuilleton Jordy Gaspar (19 ans) est loin d’être terminé. Sous contrat stagiaire jusqu’en juin prochain, le latéral droit n'arrive pas à s'entendre avec ses dirigeants pour passer professionnel.

Pendant ce temps-là, son conseiller Aimé Bafounta assure qu’il possède plusieurs offres plus intéressantes. De quoi alimenter les tensions entre le clan Gaspar et la direction de l’OL qui refuse de s’entretenir avec le représentant du défenseur.

« Nous sommes à l’arrêt parce que Vincent Ponsot, le directeur juridique et financier du club, refuse d’échanger avec moi, a révélé Aimé Bafounta à Olympique-et-lyonnais.com. La raison ? Je ne suis pas un agent mais un conseiller, je n’ai donc pas de licence. Il fonctionne comme ça. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas ici, et bizarrement, avec moi, ça ne passe pas. Il n’y a qu’à Lyon où je rencontre un tel problème. L’OL nous ferme la porte, et c’est une situation que nous subissons depuis plusieurs années. »

Un problème avec l’offre de l’OL

« Mon intérêt est toujours celui de Jordy, depuis des années, a-t-il poursuivi. Je me suis battu pour qu’on arrive à ce premier contrat professionnel. En réalité, la seule personne intelligible avec laquelle nous avons échangé jusqu’à présent est Florian Maurice, avec qui j’ai pu présenter un vrai projet pour Jordy. Il a l’expérience en tant qu’ancien joueur professionnel, il est à l’écoute et sait reconnaître un bon potentiel. Malgré cela, le club nous propose un contrat avec des perspectives opaques sur le plan sportif. Il y a une différence entre les actes et les mots. » A l’heure actuelle, on voit mal comment les discussions pourraient aboutir.