OL : Le clan Darder baisse d'un ton avec Lyon avant le mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Il y a quelques semaines, et contre toute attente, l'agent de Sergi Darder avait mis les pieds dans le plat à l'Olympique Lyonnais, demandant à Jean-Michel Aulas de jouer franc-jeu avec le joueur espagnol, dont le temps de jeu s'était subitement réduit. S'exprimant sur FootMercato, le représentant de Darder avait mis la pression sur l'OL en évoquant même un possible départ : « Peut-être qu’ils devraient lui expliquer clairement la situation, et alors on essaiera de trouver une solution peut-être dans un autre club. » Le temps est passé, et Sergi Darder n'est toujours pas titulaire indiscutable, alors on pouvait s'attendre à un nouveau coup de sang du clan Darder.

Mais en ce jour de Noël, du côté du joueur espagnol arrivé de Malaga à l'été 2015 pour 12ME, on a calmé le jeu en repoussant au prochain mercato estival un éventuel départ. « Oui, il y a des clubs qui sont intéressés. Mais nous ne prendrons aucune décision maintenant, nous referons un point en juin », a indiqué un proche de Sergi Darder à FootMercato. Autrement dit, le milieu de terrain se donne encore du temps avant de prendre une décision finale sur son avenir, ou pas, à l'Olympique Lyonnais. De quoi calmer le jeu.