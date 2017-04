OL : Le cas Nkoulou au milieu d'une polémique interne à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une évidence, Nicolas Nkoulou va nettement mieux et le défenseur de l'Olympique Lyonnais l'a encore démontré dimanche soir malgré la défaite face à l'AS Monaco. Et cela n'était pas gagné d'avance, l'ancien joueur de l'OM ayant longtemps goûté du banc de touche cette saison, disparaissant même du groupe de Bruno Genesio à plusieurs reprises. Et si Nicolas Nkoulou retrouve son meilleur niveau, il le doit peut-être à la venue à l'OL de Christophe Baudot, l'ancien médecin de l'OM que Jean-Michel Aulas a recruté cette année afin de remplacer le docteur Emmanuel Orhant, parti rejoindre la Fédération Française de Football.

Selon Le Progrès, qui évoque les soucis physiques passés de Nicolas Nkoulou, le président de l'Olympique Lyonnais en aurait ouvertement voulu à l'ancien médecin du club pour avoir fait signer un joueur à priori pas à 100% physiquement, le défenseur camerounais n'ayant pas pleinement récupéré de son problème au genou connu à l'OM. « En colère contre le docteur Orhant, l’ancien médecin du club parti depuis à la FFF qui n’aurait pas détecté sa blessure lors de la visite médicale, Jean-Michel Aulas a débauché Christophe Baudot… l’ex doc marseillais qui a, semble-t-il, trouvé le bon protocole de musculation », écrivent nos confrères du Progrès. Sans trancher sur le plan médical, il semble toutefois clair que le travail mené par Christophe Baudot a porté ses fruits. Sur ce plan-là, Jean-Michel Aulas ne s'est pas trompé.