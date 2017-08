OL : Le boss Aulas explique en mode LOL sa gestion de Twitter

Dans : OL, Ligue 1.

Attaqué directement via Twitter à l'occasion de la vente d'Emanuel Mammana, le président de l'Olympique Lyonnais a fait feu de tout bois depuis quelques jours, répondant parfois avec virulence à certains supporters de l'OL, et n'hésitant pas à aller très loin dans ses messages à destination de Daniel Riolo. De quoi forcément provoquer un certain étonnement, Jean-Michel Aulas étant tout de même à la tête d'un club coté en bourse. On imagine mal le patron de Lyon répondre de la même manière à des actionnaires lors d'une assemblée générale d'OL Groupe.

Mais, via Twitter, Jean-Michel Aulas a justifié son attitude ce mardi. Et là encore, c'est du Aulas dans le texte. « Si le président de l'OL perd mon sang-froid sur Twitter ? « Pas du tout il remet en place avec humour les twittos égarés ???? et confirme que le boss est de retour pour emmener l'OL le + haut possible », a lancé, avec malice, le président de l'Olympique Lyonnais, pas décidé à baisser d'un ton. Le boss se dit donc vraiment de retour, reste à savoir s'il est déjà parti...