OL : Laurent Blanc proposé pour remplacer Bruno Génésio à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux, PSG.

L'élimination de l'Olympique Lyonnais jeudi soir en demi-finale de l'Europa League remet un énorme coup de pression sur Bruno Génésio. Pour l'instant, Jean-Michel Aulas reste fidèle à sa ligne de conduite, et le président de l'OL répète qu'il maintient sa confiance à son coach. Cependant, dans les coulisses, des bruits commencent à circuler sur un possible retrait de Bruno Génésio et la venue d'un nouvel entraîneur.

Ainsi, ce vendredi, L'Equipe affirme que Jean-Pierre Bernès, agent de Mathieu Valbuena et Nabil Fekir, a été amené à parler de ce sujet avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, notamment concernant les profils de Jocelyn Gourvennec et de Laurent Blanc. Concernant l'actuel technicien bordelais, les choses semblent être peu évidentes à boucler, Gourvennec étant en passe de prolonger chez les Girondins. Mais pour l'ancien coach du PSG, limogé il y a un an et qui devrait sortir de son année sabbatique, il y a de la place pour une éventuelle offre lyonnaise. « Blanc est, lui, disposé à reprendre du service.Son profil ne laisserait pas indifférents les décideurs lyonnais. Mais la priorité de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France se porterait plutôt vers l’étranger », affirme le quotidien sportif. Reste que si son agent a évoqué son profil avec l'Olympique Lyonnais ce n'est probablement pour rien.