OL : Laurent Blanc à la place de Genesio, Pierre Ménès valide

Dans : OL, Ligue 1.

Il pourrait y avoir pas mal de changements à l’Olympique Lyonnais l’été prochain. Et pas seulement au niveau des joueurs.

Dans l’organigramme aussi, Jean-Michel Aulas envisage quelques modifications. « On va réfléchir. On prend tous de l’âge », a confié le président de Lyon au Progrès. Reste à savoir si la reconstruction évoquée concerne également le poste d’entraîneur. Car si JMA a toujours apporté son soutien à Bruno Genesio, il n’est pas interdit de penser qu’un coach de renom serait plus adapté aux ambitions élevées de l’OL.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un internaute a interrogé Pierre Ménès concernant le prochain entraîneur des Gones. « (Laurent) Blanc ça serait bien », a proposé le consultant sur Twitter. Rappelons que l’ancien technicien du Paris Saint-Germain est toujours libre après son licenciement en juin dernier. Le club rhodanien pourrait donc envisager cette idée, à supposer que le Cévenol soit intéressé par un nouveau projet en Ligue 1.