OL : Larqué accuse Aulas et détruit Houllier

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais va probablement terminer quatrième de Ligue 1 avec à son palmarès une demi-finale d'Europa League, mais cela n'empêche pas l'OL d'être sous le feu des critiques. Et Jean-Michel Aulas n'échappe pas à ce procès fait au club rhodanien, le président lyonnais étant même ciblé par les supporters de l'OL, lesquels lui reprochent son soutien ferme et définitif à Bruno Génésio. Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué est très virulent à l'encontre du patron de l'Olympique Lyonnais qu'il accuse de faire du mal à l'image du club, mais également à l'encontre de Gérard Houllier, conseiller de Jean-Michel Aulas.

« Si son club n’est pas aimé ou apprécié à la hauteur de ses résultats, Je-Michel Aulas devrait un peu se remettre en question. Il devrait quand même s’imaginer qu’il y est quand même pour quelque chose. Quant aux strates du futur staff, le directeur sportif, le conseiller du bras droit, le conseiller du pied gauche… je n’en peux plus. Aujourd’hui, il a découragé, et c’est lui qui me l’a dit, l’investissement de Bernard Lacombe, qui sait qu’il est dans un placard et qui sait qu’il n’en sortira pas. On se demande toujours ce que conseille Gérard Houllier… Probablement de faire attention sur le flanc droit en contre-attaque, comme contre les Bulgares, ou sur le côté gauche comme contre Israël. On est dans une situation très, très complexe du côté de Lyon », prévient le consultant de RMC.