OL : Lacombe va appeler sa taupe à la Roma

Le tirage au sort n’a pas été très clément avec l’Olympique Lyonnais. En huitième de finale de l’Europa League, les Gones seront opposés à la Roma.

Sans doute l’un des adversaires que Lyon souhaitait éviter. Mais la bonne nouvelle, c’est que le club rhodanien aura le plaisir de retrouver Clément Grenier, même si le milieu des Gones prêté chez les Giallorossi ne pourra pas disputer la confrontation. En effet, l’international tricolore a joué quelques minutes en Ligue des Champions avec l’OL cette saison et n'a pas été inscrit par la Roma sur la liste UEFA. Qu’importe, Bernard Lacombe a prévu de lui passer un coup de fil pour prendre de ses nouvelles, et peut-être même obtenir quelques informations sur les Romains.

« C'est bien parce qu'on va pouvoir demander des conseils à Clément Grenier qui est chez eux, a plaisanté le conseiller du président Jean-Michel Aulas sur beIN Sports. (...) On est content de le retrouver. C'est toujours un plaisir de rencontrer les anciens qui étaient chez nous et qui sont prêtés. Espérons que les choses se passeront du mieux possible. (...) Je vais l'appeler parce que je l'ai de temps en temps au téléphone, on discute beaucoup tous les deux. Je sais que ce n'est pas très facile pour lui actuellement. » Loin de son meilleur niveau physique, Grenier n’a pas encore le temps de jeu espéré en Serie A.