OL : Lacombe s'agace que Lacazette soit traité comme un joueur normal

Dans : OL, Ligue 1.

Oublié les sifflets du match contre Nancy, Alexandre Lacazette a retrouvé un peu de sérénité en moins de deux semaines, et les supporters de l'Olympique Lyonnais ont, eux, compris que ce soir-là ils avaient dépassé maladroitement les bornes. Face à Alkmaar et dans une moindre mesure contre Dijon, le buteur de l'OL a démontré toutes ses qualités. Et pour Bernard Lacombe, qui s'y connaît en matière de buteur, il est clair qu'Alexandre Lacazette doit être traité avec un respect total. Car pour l'ancien attaquant de Lyon, le meilleur buteur français de Ligue 1 a un talent unique et rate.

« Si Alexandre Lacazette m’étonne encore ? Deux buts à l’extérieur en Coupe d’Europe, c’est marquant. Il a fait un exploit. Mais on a tendance à tout trouver normal. Il a maîtrisé le gardien sur son premier duel. Et son second but était exceptionnel. Il a fait son geste avec une grande rapidité d’exécution, et marqué dans un angle très fermé. C’était du très haut niveau », fait remarquer, dans Le Progrès, Bernard Lacombe, conscient que l’Olympique Lyonnais a dans ses rangs un vrai tueur des surfaces, ce qui est rare.