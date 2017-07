OL : Lacazette vendu à Arsenal pour 67ME sous 48 heures ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Vendredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation de Mariano Diaz, Jean-Michel Aulas a évoqué ouvertement le dossier Alexandre Lacazette, affirmant que si Arsenal était effectivement très intéressé par le buteur de l'Olympique Lyonnais, l'accord n'était pas imminent avec les Gunners. Mais si l'on en croit Jason Burt, le très renommé journaliste du Daily Telegraph, le président de l'OL a peut-être bluffé concernant Alexandre Lacazette.

En effet, notre confrère anglais affirme que les positions de Lyon et d'Arsenal se sont rapprochées sur le plan tarifaire, le club d'Arsène Wenger n'étant pas loin d'offrir les 55ME demandés par l'OL pour son buteur, avec en plus des bonus qui pourraient atteindre 12ME, soit un total possible de 67ME pour ce transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais...devant celui de Corentin Tolisso au Bayern Munich. Et Jason Burt va même plus loin en affirmant qu'Alexandre Lacazette pourrait débarquer dès ce week-end à Londres pour signer son contrat avec Arsenal, l'annonce du transfert intervenant d'ici lundi. Cette version des faits demande quand même à être confirmée, une telle opération nécessitant inévitablement une très grande précision et des garanties très solides pour toutes les parties. Mais la venue du buteur de l'OL chez les Gunners ne semble plus faire l'ombre d'un doute.