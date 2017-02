OL : Lacazette transféré, oui mais à 70 ME demande Aulas

Dans : OL, Mercato.

Juste avant le derby face à Saint-Etienne, Alexandre Lacazette avait mis un premier uppercut aux supporters lyonnais en annonçant au Canal Football Club qu’il était probablement l’heure pour lui de partir de Lyon.

L’attaquant rhodanien estime avoir fait le tour de la question au sein de son club formateur, et souhaite donc découvrir de nouveaux horizons en pleine force de l’âge, après avoir déjà marqué l’histoire de l’OL. Avec un solide contrat, des statistiques impressionnantes, sa régularité, son jeu complet, Lacazette est bien parti pour rapporter un énorme pactole à son club. Toutefois, il sera difficile pour Lyon d’obtenir les 70 ME que Jean-Michel Aulas souhaiterait toucher. En effet, selon L’Equipe, l’OL cherche à prolonger son joueur depuis le mois de septembre, sans succès.

Tout simplement parce que, en l’échange du plus gros salaire du club qui lui serait attribué, Lacazette devrait accepter une clause libératoire (signée sous seing privé) à hauteur de 70 ME. Le calcul est vite fait pour le clan de l’international français : la hausse de salaire ne vaut pas le coup, tant l’indemnité de transfert demandée pourrait faire peur à de nombreux prétendants. C’est pour le moment sur cet aspect que les négociations coincent, alors que l’été dernier, West Ham avait offert 40 ME, et aurait même tenté sa chance pour un montant proche de 50 ME. Si une telle proposition devait se renouveler, cela ferait déjà de Lacazette le plus gros transfert de l’histoire du club, loin devant Karim Benzema.