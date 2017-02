OL : Lacazette sait pourquoi Lyon va mieux

Dans : OL, Ligue 1.

Alexandre Lacazette y est allé de son but dimanche lors du carton infligé par l'Olympique Lyonnais à Metz, qui plus est après un numéro de soliste impressionnant dans la surface. Mais, le meilleur buteur français de Ligue 1 ne tient pas du tout à tirer la couverture à lui, et préfère se réjouir de l'extraordinaire efficacité actuelle de l'OL, qui a marqué 20 buts lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Pour Alexandre Lacazette, tout cela s'explique.

Et c'est ce qu'a fait l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. « On prend du plaisir sur le terrain mais c’est parce qu’on est sérieux, on encaisse moins de buts qu’avant, et si on loupe des occasions, on arrive à en mettre pas mal. On est bien, mais tout n’est pas parfait, mais la confiance revient. Quand on enchaîne les victoires, c’est toujours mieux pour le groupe », constate le buteur de l’Olympique Lyonnais, pour qui l’affaire des sifflets est désormais rangée dans le rayon des oubliettes. Et cela pour le plus grand bénéfice de l’OL, qui se déplacera vendredi à Bordeaux pour un match qui pourrait permettre à Lyon de faire un break définitif face à son plus proche poursuivant.