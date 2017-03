OL : Lacazette pointe du doigt un souci majeur

Dans : OL, Ligue 1.

Alexandre Lacazette est resté muet vendredi contre Bordeaux, Emanuel Mammana se chargeant de marquer le but égalisateur de l'Olympique Lyonnais face aux Girondins. Mais si l'attaquant vedette de l'OL n'a pas trouvé le chemin des filets, il estime avoir une bonne excuse. En effet, dans Le Progrès, Alexandre Lacazette fait remarquer qu'il n'a pas réellement eu le soutien offensif attendu. Et si le buteur de l'Olympique Lyonnais n'accuse personne de manière précise, il admet quand même que ce Lyon était trop frileux pour espérer beaucoup mieux.

Pour cela, Alexandre Lacazette va droit au but. « On aurait quand même pu faire mieux. Peut-être fallait-il proposer un jeu plus offensif afin d’être plus dangereux pour l’adversaire (…) J’étais seul tout le long, je n’ai pas eu beaucoup de ballons. Ça arrive dans une saison. Mais j’ai manqué de soutien », fait remarquer le meilleur buteur français de Ligue 1 déçu de cette situation alors que l'Olympique Lyonnais avait besoin de prendre des points. Un message envoyé probablement à destination de ses coéquipiers, mais aussi de son entraîneur.