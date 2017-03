OL : Lacazette ne doit pas se tromper d'ennemi prévient Baticle

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette aura fort à faire jeudi soir face à une défense de l'AS Rome très solide. Et cela d'autant plus que le buteur vedette de l'Olympique Lyonnais a parfois du mal à être présent lors des gros rendez-vous européens. Mais, pour Gérald Baticle, Alexandre Lacazette ne doit surtout pas se focaliser sur cette critique qui revient régulièrement à son encontre, sous peine de se perdre et de passer à côté de cette belle affiche continentale.

« Entre Alex Lacazette et Dzeko, il y aura un match dans le match. Il ne faut pas qu’Alex cherche à surjouer pour répondre à je ne sais quel journaliste. Il doit rester dans son rôle, c’est à dire finir les actions et marquer, a prévenu, sur OL-TV, l’adjoint de Bruno Genesio, qui de son côté se méfie terriblement de la force de frappe romaine. En face, il y a un autre joueur de premier plan. Dzeko est un attaquant de grande taille, un peu à la Ibrahimovic, qui est capable de faire des différences balle au pied. Le problème c’est qu’il n’est pas tout seul. Il y a 3 à 4 joueurs qui sont capables de tourner autour de lui. Il y a Nainggolan qui possède une grosse frappe et aussi Salah qui est capable d’éliminer trois joueurs dans une cabine téléphonique. On a des idées sur l’animation défensive à proposer. On sait où il faudra insister. »