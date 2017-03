OL : Lacazette met le feu au mercato en Espagne

Dans : OL, Mercato, Liga.

Auteur d’une nouvelle grande saison avec l’Olympique Lyonnais jusqu'à présent, Alexandre Lacazette a doucement préparé son départ pour cet été.

Ses premières déclarations en ce sens ont fait beaucoup de bruit, mais le buteur rhodanien a envie de changer d’air et de voir ce qu’on lui propose, notamment à l’étranger. L’Angleterre et l’Espagne sont souvent évoquées pour son avenir, et s’il y a un joueur dans l’effectif lyonnais qui peut confirmer cette tendance, c’est bien Sergi Darder. L’ancien milieu de terrain de Malaga avoue que le nom de Lacazette fait rêver de l’autre côté des Pyrénées.

« En Espagne, je peux vous garantir qu'il a la cote. Tout le monde le connaît. On me parle de lui », a expliqué le joueur espagnol, conscient que l’Atlético Madrid en avait fait une cible depuis plusieurs mois désormais, mais que le FC Séville le suivait également. Et cela tombe bien, la Liga fait partie des championnats qu’Alexandre Lacazette aimerait bien découvrir la saison prochaine même si pour l’heure, l’attaquant lyonnais a d’autres objectifs en tête.