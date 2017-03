OL : Lacazette, déclaré ennemi public numéro un à Bordeaux

Dans : OL, Bordeaux, Ligue 1.

Avant d'affronter l'Olympique Lyonnais ce vendredi, Younousse Sankharé a ciblé le principal danger du club rhodanien pour les Girondins de Bordeaux.

En très bonne forme depuis le début de l'année 2017, avec seulement deux défaites contre le PSG lors des treize derniers matchs, Bordeaux tentera de surfer sur sa bonne dynamique contre Lyon. Cinquièmes de L1, à quatre points de l'OL, les Girondins joueront un véritable match test contre un rival européen. Mais le club au scapulaire craint l'attaque lyonnaise, qui vient de marquer 20 buts lors de ses quatre dernières rencontres. Si tout le secteur offensif de l'OL fait peur à Bordeaux, Younousse Sankharé se méfie particulièrement d'Alexandre Lacazette.

« On craint Lacazette, c'est clair. C'est une équipe très forte, bien organisée avec un grand buteur. Même si on a, nous aussi, des forces offensives, quand il y a un Lacazette qui marque beaucoup de buts, il faut être attentif. L'objectif, c'est de faire le meilleur match possible ce week-end. On ne se projette pas plus loin que Lyon », a avoué, en conférence de presse, le milieu de terrain de Bordeaux, qui focalisera donc son attention sur le deuxième meilleur buteur du championnat de France.