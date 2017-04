OL : Lacazette fait craquer un grand d’Italie au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Souvent annoncé en Espagne du côté de l’Atlético Madrid ou en Angleterre dans le viseur d’Arsenal ou de Liverpool, Alexandre Lacazette prépare ses valises pour cet été.

Mais à l’approche de la fin de la saison, d’autres clubs devraient venir aux renseignements, puisqu’on a récemment évoqué l’intérêt du Borussia Dortmund. Selon Tuttosport, c’est désormais le Milan AC qui s’est positionné. Le club lombard est l’un des plus prestigieux d’Italie, même s’il cherche depuis désormais plusieurs années à revenir sur le devant de la scène, pour contrer la nette domination de la Juventus.

L’interminable vente du club n’aide pas, mais l’arrivée d’investisseurs chinois pourrait permettre aux Milanais d’enfin viser haut sur le marché des transferts. Ainsi, le quotidien sportif affirme que l’idée de faire signer soit Pierre-Emerick Aubameyang, soit Alexandre Lacazette, commence à faire son chemin. Financièrement, le Milan AC est capable de faire un gros investissement, mais reste à savoir si l’idée de jouer en Serie A séduira l’attaquant lyonnais. Ajoutez à cela le fait que le Milan AC ne devrait pas disputer la prochaine Ligue des Champions, et n’est pas non plus assuré de faire l’Europa League. Pas très alléchante comme perspective…