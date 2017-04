OL : Lacazette évite de parler du sujet qui fâche !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

On s'en souvient, avant le derby perdu à Saint-Etienne, Alexandre Lacazette avait confié sur Canal+ son désir de partir au prochain mercato, le buteur affirmant qu'il souhaitait un nouveau défi. Cette sortie lui avait valu les sifflets des supporters lyonnais, même si depuis les choses se sont calmés. Mais ce samedi, lorsque Le Progrès l'interroge sur le prochain marché des transferts, Alexandre Lacazette reste d'une prudence absolue.

« Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Vu la fin de saison, importante et excitante à la fois, je me concentre sur mes matches. Après j’aurai tout le temps d’y penser. Déjà ce soir c’est important, on veut garder cette 4e place, et on est à domicile, juste avant un quart de finale très important de Ligue Europa. La brouille avec les supporters ? C’est du passé. Comme Gérald Baticle l’a dit, c’était une petite histoire d’amour. Quand on s’aime, il y a souvent des tensions. Il y a eu une incompréhension et ils ont eu une réaction, mais ce n’est pas la fin du monde. Si je vais laisser un vide ? Ce sera au club de trouver un successeur. De bons jeunes comme Gouiri, Dzabana ou Maolida marqueront aussi peut-être un jour l’histoire du club », a expliqué Alexandre Lacazette dans les colonnes du quotidien régional.