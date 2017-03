OL : Lacazette et son avenir, il préfère dribler la question

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette l'a bien compris il y a quelques semaines, il valait mieux pour lui ne pas trop s'étendre sur son avenir à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs. Ayant fait part de sa volonté de se lancer un nouveau défi, et donc de probablement bouger lors du prochain, avant le derby à Saint-Etienne, le buteur avait eu droit à des sifflets de la part du public du Parc OL le match suivant. Certains supporters estimaient que Lacazette se préoccupait plus de son avenir que de l'OL. Tout cela s'est réglé sereinement, mais ce mercredi le buteur lyonnais a dribblé une question sur l'éventualité que le double duel avec la Roma soit son dernier challenge sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.

C'est avec prudence qu'Alexandre Lacazette a répondu. « L’Europa League, cela fait partie des challenges que je me suis fixé pour cette fin de saison. On a l'ambition d'aller loin, j'ai envie d'aider le coach, le club, mes partenaires et les supporters à faire quelque chose dans cette compétition. Mais ce n'est pas sûr que ce soit le dernier challenge avec l’OL », a fait savoir le buteur de l’Olympique Lyonnais de manière très prudente, ce que personne ne peut sérieusement lui reprocher.