OL : Lacazette doit-il être convoqué en équipe de France ?

Dans : OL, Equipe de France.

Parfois frustré de voir que Didier Deschamps ne retenait pas les joueurs en forme de son équipe, Bruno Genesio est revenu gentiment à la charge en ce qui concerne l’avenir international d’Alexandre Lacazette.

On le sait, le sélectionneur national apprécie les joueurs qui réussissent à l’étranger, et les Lyonnais l’ont souvent payé au prix fort dans les convocations. Mais cette fois-ci, très régulier en championnat et impressionnant en Coupe d’Europe, Lacazette a de quoi bomber le torse à moins d’une semaine de la prochaine liste des Bleus. Et si son entraineur à l’OL ne peut présager de rien, il estime toutefois que son buteur a fait le travail pour postuler à une place avec sa sélection.

« Je suis content pour lui parce qu'il est très régulier depuis plusieurs saisons. Il joue tous les matches, il marque plus de vingt buts par saison. Il y a eu un malentendu pendant quelques temps (avec le public, ndlr) mais tout est rentré dans l'ordre. En équipe de France jeudi prochain ? En tout cas, il a fait tout ce qu'il devait faire pour être sélectionné. Après, il y a un sélectionneur, il a une réflexion globale à avoir pas simplement sur un joueur », a précisé Bruno Genesio, qui sait qu’outre le cas Karim Benzema, il y a tout de même une place ou deux places à prendre en attaque à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.