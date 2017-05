OL : Lacazette doit débuter contre Nantes, c'est pas n'importe qui qui le dit

Dans : OL, Ligue 1.

Entré en seconde période mercredi dernier contre l'Ajax, Alexandre Lacazette n'était forcément pas au sommet de son art contre les Néerlandais et cela s'est vu. De retour de blessure, la décision de titulariser ou pas le buteur vedette de l'OL n'était pas encore prise vendredi lorsque Bruno Genesio a fait face aux médias, deux jours avant la réception de Nantes pour une rencontre qui peut être décisive dans la lutte pour la 4e place.

Mais, ce dimanche, s'exprimant dans L'Equipe, Robert Duverne, qui connaît bien Alexandre Lacazette et l'Olympique Lyonnais, estime qu'il y aurait tout intérêt à faire débuter l'attaquant contre les Canaris. Et l'ancien préparateur physique de l'OL de dire pourquoi. « S'il ne doit jouer qu'une heure, il vaut mieux qu'il soit là dès le coup d'envoi pour pouvoir s'installer dans le match, connaître ses sensations et gérer ses efforts. Quelqu'un qui entre en jeu est tout de suite obligé de se mettre dans un rythme qui lui est imposé. C'est souvent à un moment où tout le monde est chaud bouillant. Retrouver du rythme ? Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, surtout vu son poste et son expérience. Ce serait beaucoup plus embêtant de donner du temps de jeu à des joueurs comme Ferri ou Darder qui n'ont pas eu une grosse saison et qui sont sur le banc depuis un moment », fait remarquer Robert Duverne, qui n’a aucun doute sur la capacité d’Alexandre Lacazette à être dans le bain pour ce match tout de même crucial contre Nantes.