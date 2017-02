OL : Lacazette demande de la clémence pour Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Dès sa première entrée en jeu contre Marseille fin janvier, Memphis Depay avait rapidement recherché Alexandre Lacazette, pour une complémentarité qui promettait énormément. Mais depuis ces premiers échanges, on ne peut pas dire que les deux attaquants parviennent à faire des misères aux défenseurs adverses. Les premières critiques sont déjà tombées sur l’ailier néerlandais, ce que n’a pas accepté Alexandre Lacazette. Le buteur numéro 1 de l’OL a bien fait savoir qu’il fallait laisser du temps à son jeune coéquipier, et qu’on pourrait faire un premier bilan en fin de saison.

« Je pense que Memphis est un très bon joueur, mais nous devons attendre un peu pour voir ce qu’il peut apporter à l’équipe d’ici à la fin de la saison. Il a de la puissance, de la qualité technique et a déjà pas mal d’expérience avec son passé dans la sélection néerlandaise et à Manchester United. Il va nous apporter tout ça », a prévenu l’avant-centre de l’OL dans Goal ! A l’heure actuelle, en six matchs, Memphis Depay possède un seul but au compteur, mais vue sa première partie de saison passée sur le banc de Manchester United, personne à Lyon n’attendait déjà le Néerlandais au sommet de sa forme après un mois de compétition.