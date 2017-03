OL : Lacazette cherche des raisons au gros bug de Lyon, il n'en trouve pas

Dans : OL, Ligue 1.

Totalement à côté de la plaque pendant la première période face à Bordeaux, l'Olympique Lyonnais s'est soudainement remis dans le bon sens pour au final arracher le point du nul vendredi soir. Ce n'est pas la première fois cette saison que les joueurs de l'OL ont besoin d'être menés et secoués pour finalement se réveiller. Mais une fois ce constat fait, on doit bien admettre que nul ne trouve d'explication à ce curieux et pénalisant phénomène.

Après le match nul contre Bordeaux, Alexandre Lacazette était totalement dubitatif, y compris le concernant. « Je suis avant tout déçu. J’aurais aimé faire 90 minutes pleines, mais c’est comme ça. On n’a été là qu’en seconde période. Au moins, on ne perd pas. On a essayé de faire le maximum, mais cela n’a pas fonctionné comme on l’aurait voulu. Je ne sais pas pourquoi on est tout le temps sur courant alternatif. Mais bon, Bordeaux ne s’est pas rapproché et c’est le bon côté », relativise, dans Le Progrès, le buteur de l’Olympique Lyonnais, qui doit pourtant savoir que ce bug doit se corriger rapidement et notamment avant la double confrontation face à la Roma.