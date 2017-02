OL : Lacazette a un grand objectif pour cette fin de saison

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré les critiques qui l'ont touché en début d'année 2017, pour ses velléités de départ en vue de l'été prochain, Alexandre Lacazette réalise une grande saison. Et ce ne sont pas ses statistiques qui prouveront le contraire...

Si l'Olympique Lyonnais peine dans sa quête de podium final, ce dernier étant à treize points, le buteur, lui, fait clairement partie du Top 3 de Ligue 1, aux côtés de Cavani et de Falcao. Depuis le début de saison, Lacazette empile même les buts comme les perles. Si bien qu'avec 22 buts en 26 journées, il est sur les bases de son record personnel de 27 buts, datant de la saison 2014-2015. Cette année, qui sera sûrement sa dernière à Lyon, Lacazette a donc un objectif clair en tête : battre sa meilleure performance en carrière.

« J’y pense, j’ai envie de battre ce record et d’aller encore plus loin. Je vais essayer de ne pas me blesser avant la fin de saison. Je vais être sérieux et travailler encore. Je suis mieux qu’il y a deux ans, je suis plus en confiance et plus confiant de mes qualités. Avec mes partenaires, je pense que je pourrai battre mon record », a lancé, en zone mixte après la victoire contre Metz (5-0), durant laquelle il a marqué un but, Lacazette, qui espère donc s'approcher de la célèbre barre des 30 buts en Ligue 1 cette saison.