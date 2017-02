OL : Lacazette a ruiné Alkmaar de A à Z

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette, buteur de l'OL, après la victoire en Europa League contre Alkmaar (1-4) : « Ce qu'on retient de ce match, c'est d'abord le réalisme offensif. On n'a pas beaucoup d'occasions, et on met beaucoup de buts. Mais par contre, on a encaissé beaucoup d’occasions. Ce soir, on a de la chance qu'Alkmaar n'était pas en réussite. Prendre qu'un seul but, c'est de la chance. Les critiques ? J'ai mis deux buts, ça permet à l'équipe de prendre de l'avance avant le match retour. Donc je suis content, et on va se préparer au mieux pour dimanche et le match contre Dijon. Le match retour au Parc OL ? Il faudra être sérieux et les respecter. Il faudra mettre autant de buts qu'on pourra », a-t-il déclaré sur beIN.