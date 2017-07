OL : Lacazette à Man Utd ? Mourinho le trouvait pas assez fort

Dans : OL, Premier League, Mercato.

La semaine dernière, Alexandre Lacazette est devenu la recrue la plus onéreuse de l’histoire d’Arsenal. En effet, l’international français a quitté l’Olympique Lyonnais et a rejoint les Gunners pour une somme record de 60 millions d’euros, bonus compris. Un renfort de premier plan pour Arsène Wenger, à la recherche d’un attaquant capable de combler l’éventuel départ d’Alexis Sanchez, toujours assidûment courtisé par Manchester City et qui pourrait ainsi quitter Londres dans les prochaines semaines.

Pendant que le récent cinquième de Premier League a donc choisi de faire confiance à l’ancien buteur de l’OL, Manchester United était également à la recherche d’un attaquant. Pour plus de 85 millions d’euros, les Reds Devils ont recruté Romelu Lukaku en provenance d’Everton. Mais ce mardi, The Guardian explique que José Mourinho s’est bel et bien intéressé à Alexandre Lacazette. L’entraîneur portugais s’est renseigné et a observé le joueur avant de finalement conclure que ses qualités physiques, un critère cher à l’ancien coach de Chelsea, pourraient être limites pour s’adapter au championnat Anglais. Pour le Special One, un avant-centre, c'est plutôt Drogba, Ibrahimovic ou Lukaku, que Lacazette. La saison prochaine nous dira qui de José Mourinho ou Arsène Wenger a eu raison au sujet de l’attaquant des Bleus (11 sélections)…