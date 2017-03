OL : La victoire en Coupe d’Europe approche annonce Aulas

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Désormais en quart de finale de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais se prend logiquement à rêver d’une victoire finale. Le chemin est encore long, surtout qu’il est toujours possible de tomber sur un énorme morceau au tirage au sort, avec Manchester United en épouvantail. Mais c’est une formation lyonnaise gonflée à bloc qui se prépare pour ce printemps européen, et ce n’est pas le discours toujours aussi optimise de Jean-Michel Aulas qui va doucher l’enthousiasme. Le président lyonnais vise gros et l’affiche très clairement.

« J'étais épuisé à la fin du match pouvoir résister. Les joueurs ont fait un match exceptionnel. On avait formidablement préparé ce match. On le savait car il y avait une intensité colossale. La Roma a joué sa chance au fond. On était sûrs qu'on allait se qualifier, même en souffrant. On vient de prendre un immense plaisir. C'est une étape formidable. Il faut savourer mais aussi se préparer au match de dimanche qui sera très important. Je remercie les supporters qui ont accompagné l'OL. Je sais que l'OL a été conçu pour gagner une Coupe d'Europe. Ce ne sera peut-être pas cette saison, mais j'espère que ça sera cette saison. On a tous les ingrédients pour y arriver. On a trop souffert en début de saison pour qu'on ne prenne pas de plaisir jusqu'en mai... Il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire. Il y a pas mal de petits bobos. Les joueurs sont épuisés. Ils rentreront vendredi pour se préparer pour dimanche. Ça sera un match encore plus difficile car Paris a des choses à se faire pardonner », a livré le président lyonnais, qui sait que ses troupes ne seront pas de première fraîcheur dimanche à Paris, avec aucun entrainement au programme et un retour seulement vendredi en fin d’après-midi à Lyon.