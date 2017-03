OL : La Roma veut régler le cas Lacazette...en l'achetant

Dans : OL, Mercato, Serie A, Europa League.

Considéré comme un sérieux outsider pour la victoire finale en Europa League, l’AS Roma ne prendra pas de haut l’Olympique Lyonnais. En Italie, tout le monde a suivi la phase de poules de Ligue des Champions, et toutes les difficultés rencontrées par la Juventus face à la formation de Bruno Genesio. Résultat, Andrea Tallarita, journaliste pour Football Italia, a clairement fait comprendre que la Louve ferait bien de se méfier d’une équipe lyonnaise dont les talents sont reconnus de l’autre côté des Alpes.

« Reconnaissons qu’il s’agit d’une équipe à très fort potentiel. Ils ont posé beaucoup de problèmes à la Juventus, et sont habitués à disputer des gros matchs. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité, et ont de quoi être particulièrement fiers de leur centre de formation avec Ghezzal, Tolisso, Fékir et, le plus inquiétant, leur redoutable buteur Alexandre Lacazette. Lui, c’est un produit fini. Il a un instinct de tueur digne des grands finisseurs, et a aussi quelques jolis tours pour se mettre en position. Il peut créer, tirer, dribbler et passer. Il est costaud et polyvalent. En vérité, la meilleure chose à faire pour la Roma, ce serait de le faire signer cet été », a confié le journaliste, qui pointe toutefois sans mal du doigt les difficultés lyonnaises en défense pour donner le point faible du club rhodanien.