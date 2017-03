OL : La Roma veut mordre Lyon et surtout Lacazette

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l’AS Rome va croiser la route de l’Olympique Lyonnais dix ans après avoir sorti le grand OL en Ligue des champions. Avant ce rendez-vous, Luciano Spalletti a confié qu’il se méfiait terriblement de cette formation lyonnaise, car le technicien italien estime que depuis 2007 la Ligue 1 a énormément progressé, et donc Lyon aussi. Et au sein de l’effectif de l’OL, Luciano Spalletti a identifié Alexandre Lacazette comme un danger à tenir en respect.

« Le match sera assez difficile contre une équipe que nous avions déjà étudiée quand elle avait joué contre la Juventus cet automne en Ligue des Champions. Lyon avait livré deux excellents matches. Les deux confrontations qui nous concernent seront bien différentes car les deux formations sont différentes également. Le championnat français a haussé son niveau ces dernières années. En 2007, quand nous avions affronté Lyon, ce club faisait cavalier seul en tête de la Ligue 1. Aujourd'hui, il faut compter sur le PSG, Monaco et Nice, qui ont rehaussé le niveau de la compétition, ce qu'on voit aussi dans les coupes européennes. Il faudra, pour le match de jeudi, mettre en oeuvre tout ce que nous savons faire. Lyon a également beaucoup de qualités. C'est une équipe très offensive. Il faudra bloquer leurs attaques et notamment faire attention à Alexandre Lacazette à qui il ne faut pas laisser trop d'occasions pour qu'il soit décisif. Il faudra mordre fort et ne pas se laisser abattre comme cela a été le cas lors des derniers matches », a prévenu Luciano Spalletti, histoire de prouver qu’il avait étudié de très près le jeu de l’Olympique Lyonnais et qu'il avait déjà un schéma tactique en tête.