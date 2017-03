OL : La Roma peut changer l’avenir de Tolisso

Dans : OL, Mercato.

Très apprécié en Italie, Corentin Tolisso avait failli rejoindre Naples en juillet 2016, refusant finalement malgré une offre colossale de la part du club de Campanie, qui voulait mettre 37,5 ME sur la table.

Depuis, le milieu de terrain français a encore frappé fort, avec deux belles performances face à la Juventus en Ligue des Champions, et notamment un but décisif. Rebelote avec la double confrontation face à la Roma qui se prépare. Ce jeudi au Parc OL, il sera de nouveau observé par les recruteurs de la Vieille Dame, et pourrait continuer à marquer des points. Suffisant pour convaincre les dirigeants de la Juve de revoir leur offre à la hausse ? Ce pourrait être crucial.

Car à l’heure actuelle, comme le rappelle la Gazzetta dello Sport ce jeudi, la seule offre jamais reçue - et toujours valable – par Lyon pour son international espoir, est assez décevante. Il s’agit en effet d’un transfert de Tolisso pour 20 ME, avec Mario Lemina en échange pour faire le trajet inverse. Une proposition qui n’a pas satisfait Lyon, qui espère bien récupérer près du double pour son milieu de terrain, soit le montant que voulait mettre Naples l’été dernier. Pas illogique dans le sens où le joueur continue à progresser, à l’image de la barre des 10 buts qui devrait bientôt être franchie. Et ce n’est pas l’année de moins restant à son contrat qui fera baisser son prix, Tolisso étant toujours engagé avec l’OL jusqu’en 2020.