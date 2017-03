OL : La Roma emmène Grenier en guest star à Lyon

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Prêté par l’Olympique Lyonnais à la Roma cet hiver, Clément Grenier aurait sûrement aimé affronter ses anciens coéquipiers ce jeudi (21h05), à l’occasion du huitième de finale aller de l’Europa League.

Malheureusement pour lui, le milieu de terrain n’est pas qualifié pour cette confrontation. En effet, l’international français a disputé une dizaine de minutes avec Lyon en Ligue des Champions cette saison, c’était contre le FC Séville (0-0) le 7 décembre dernier. De toute façon, l’entraîneur Luciano Spalletti n’aurait sans doute pas aligné sa recrue qui ne compte qu’une seule minute de jeu en Serie A depuis son arrivée.

En cause, sa condition physique toujours insuffisante. Mais cela n’empêchera pas Grenier d’assister à la rencontre au Parc OL. Autorisé à effectuer le déplacement, le joueur formé au club rhodanien fait partie de la délégation des Giallorossi. L’occasion pour Grenier de saluer ses anciens partenaires, entraîneurs, dirigeants et supporters, même si en Italie, on s'interroge pleinement sur les raisons de ce recrutement en prêt jusqu'à la fin de la saison d'un joueur qui ne joue pas...