OL : La réputation mafieuse de Naples a éloigné Tolisso et Gonalons

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Il y a deux ans, lors du mercato d'hiver, Maxime Gonalons avait été très proche de rejoindre Naples. Et l'été dernier, c'est Corentin Tolisso qui a bien failli signer avec le club italien, le milieu international renonçant à l'ultime moment à ce transfert pour finalement prolonger à l'Olympique Lyonnais. Différents motifs ont été évoqués pour expliquer ces deux refus venus de l'OL.

Invité d'une radio napolitaine, l'agent de Maxime Gonalons affirme que l'image de la cité italienne est tellement sulfureuse, à tort selon lui qu'elle repousse certains joueurs. « Gomorra (Ndlr : une série italienne sur mafia napolitaine diffusée en France par Canal+) peut avoir influé. Quelqu’un a fait peur à Tolisso sur la ville de Naples, et c’est pareil pour Gonalons. Je connais bien la ville et je sais que les Napolitains sont des gens merveilleux. Le problème est le même qu’à Marseille ou en Corse. Tolisso était à un pas de Naples, mais ils lui ont fait croire qu’on ne vivait pas bien dans la ville et il a changé d’idée », a expliqué Frédéric Guerra, qui regrette cette situation.