OL : La priorité numéro 2, c’est bien Leon Bailey

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais a décidé de viser haut en tentant de recruter Memphis Depay en provenance de Manchester United. Un investissement coûteux en terme de transfert et de salaire, et qui n’est pas certain de pouvoir être finalisé, comme l’a souligné le président Aulas ce week-end. Ce dernier en a profité pour rappeler sur les réseaux sociaux qu’il travaillait également sur une autre piste désormais bien connue, celle qui mène à Leon Bailey.

L’espoir jamaïquain marque les esprits par sa réussite offensive avec le Racing Genk, et semble présenter le profil d’un second choix qui colle avec le projet lyonnais, puisque le natif de Kingston n’a que 19 ans. Mais contrairement à Memphis Depay, où Lyon est pour le moment seul sur le dossier, plusieurs clubs, dont Monaco, ont coché le nom de Bailey en vue d’un transfert, ce qui risque de compliquer la tache de l'OL, mais aussi de faire monter les enchères d’un joueur dont la valeur est estimée proche de 18 ME.