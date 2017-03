OL : La police romaine répond aux accusations des supporters

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Olympique Lyonnais a soutenu ses supporters, lesquels ont eu droit à un traitement plutôt spécial à Rome, puisque certains ont été obligés de se déshabiller totalement afin de subir une fouille des policiers italiens. Une attitude stupéfiante et humiliante d'autant qu'elle a concerné tout le monde, y compris des femmes et des personnes âgées.

Mais ce samedi, les autorités romaines ont justifié le comportement des forces de l'ordre et stigmatisé le récit fait par les supporters de l'OL des événements. Rappelant que lors du match aller à Lyon, un gros incident avait éclaté en marge du stade du Parc OL, les autorités ont expliqué que les supporters lyonnais n'avaient pas tenu compte de la demande faite de ne pas défiler en ville et qu'ils avaient utilisé des pétards et des fumigènes. « Ils ont été méprisant et n’ont pas respecté les règles (…) Il s’agissait de supporters potentiellement dangereux et le plus important est qu’il n’y a eu aucun incident à déplorer », ont indiqué les autorités romaines, lesquelles ont indiqué qu’un policier municipal lyonnais de 29 ans aurait été arrêté à l’occasion de cette rencontre d’Europa League suite à des incidents autour d'un bus local.