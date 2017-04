OL : La nouvelle cellule de recrutement est connue

Dans : OL, Ligue 1.

A l’initiative de Gérard Houllier, qui a réalisé plusieurs audits en ce sens, plusieurs bouleversements devraient avoir lieu au sein de l’Olympique Lyonnais cet été.

L’organigramme en sera transformé avec des départs et des arrivées un peu dans tous les sens. En ce qui concerne la cellule de recrutement, qui était portée à bout de bras par Florian Maurice, le club rhodanien va se renforcer sérieusement. Si l’ancien buteur du club, mais aussi du PSG et de l’OM, restera dans ce secteur, il sera accompagné par deux nouveaux collaborateurs affirme Le Progrès.

Le premier connaît très bien la maison puisqu’il s’agit de Gérard Bonneau, célèbre pour sa réussite dans le recrutement des jeunes joueurs pour le centre de formation du club. Il passera donc à l’échelle supérieure. Le troisième homme sera Michel Rouquette, qui bénéficie lui aussi de cette promotion interne puisqu’il était observateur pour l’OL jusqu’à présent, même s’il était déjà détaché de plus en plus régulièrement au recrutement. Un trio qui aura pour but de donner un peu plus d’ampleur au mercato lyonnais, qui pourrait être copieux cet été si jamais les dernières tendances de départ devaient se confirmer.