OL : La mise au point d’Aulas sur le mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Des ambitions en championnat, en Coupe de France et en Europa League, l’OL veut vivre une deuxième partie de saison trépignante. Jean-Michel Aulas l’a fait savoir à plusieurs reprises, il compte s’en donner les moyens cet hiver lors du marché des transferts, histoire de renforcer quelques postes cruciaux, comme celui d’avant-centre. Néanmoins, les premières pistes évoquées mènent à Juan Iturbe, Filip Djordjevic et Nicolas Pépé, et ne font pas rêver plus que cela les supporters. Très présent sur Twitter, le président rhodanien a fini par reprendre de volée ceux qui critiquaient l’absence d’une piste d’envergure.

« Les recrues ? Cela va venir, il faut que toutes les conditions soient réunies. L’OL est redevenu un club puissant avec un centre de formation au top, un stade en pleine propriété, deux équipes professionnelles en haut et une ambition forte », a assuré un Jean-Michel Aulas qui a décidé de ne pas laisser passer les critiques sur un mercato qui vient de débuter, mais où il sera tout de même un peu attendu au tournant.