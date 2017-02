OL : La Juventus va placer ses pions pour Lacazette

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Intéressée pour recruter Corentin Tolisso lors du prochain mercato estival, la Juventus rêve de faire coup double en attirant dans ses filets un autre joueur de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette.

« Je pense que le bon moment est arrivé pour partir. Cet été, il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement ». Dimanche dans le Canal Football Club, Alexandre Lacazette a ouvert en grand les portes pour un prochain départ estival. Si sa volonté de quitter Lyon est réelle, il faut désormais qu'il trouve un club à la hauteur de ses attentes. Et celui-ci pourrait bien être la Juventus...

En effet, selon Tuttosport, qui rappelle que Jean-Michel Aulas a déjà évoqué publiquement l'intérêt du club italien pour son buteur de 25 ans en janvier dernier, les Bianconeri sont tombés amoureux de Lacazette lors de la double confrontation contre l'OL en Ligue des Champions. Suivi aussi par Arsenal ou l'Atletico Madrid, l'international français devrait donc être transféré lors de l'été prochain. Mais pour lâcher le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, le président lyonnais demande la somme de 70 millions d'euros. Et celle-ci, le club turinois est tout à fait capable de l'aligner si le besoin s'en fait ressentir à l'approche de la saison prochaine.